Жириновский в 2020 году предсказывал войну Соединенных Штатов с Венесуэлой

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2020 году предсказывал противостояние Соединенных Штатов Америки с Венесуэлой. Об этом он говорил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» сразу после президентских выборов в США.
— В 2024 году выборы выиграет Дональд Трамп. И мы могли бы ему помочь этой осенью, то есть реально вмешаться, — заявлял политик.
Также он рассуждал, что РФ могла занять жесткую позицию по Украине, а Штаты получили бы свободу действий в Венесуэле.
— Трамп Венесуэлу берет, а мы — Украину, — высказывался Жириновский.
Венесуэла не станет ничьей колонией. Об этом 3 января сказала вице-президент страны Делси Родригес. Она заявила, что республика требует немедленного освобождения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
В этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».
Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.