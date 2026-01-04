Ричмонд
Жириновский в 2020 году предсказывал войну Соединенных Штатов с Венесуэлой

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2020 году предсказывал противостояние Соединенных Штатов Америки с Венесуэлой. Об этом он говорил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» сразу после президентских выборов в США.

— В 2024 году выборы выиграет Дональд Трамп. И мы могли бы ему помочь этой осенью, то есть реально вмешаться, — заявлял политик.

Также он рассуждал, что РФ могла занять жесткую позицию по Украине, а Штаты получили бы свободу действий в Венесуэле.

— Трамп Венесуэлу берет, а мы — Украину, — высказывался Жириновский.

Венесуэла не станет ничьей колонией. Об этом 3 января сказала вице-президент страны Делси Родригес. Она заявила, что республика требует немедленного освобождения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

В этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше