Венесуэла объявила о введении ЧП

Венесуэле объявлено о вступлении в силу декрета о введении чрезвычайного положения.
Документ получил одобрение со стороны судебных органов, что дает возможность немедленно приступить к его реализации. Об этом в эфире телеканала Telesur сообщила Делси Родригес, отметив, что указ ранее был подписан президентом Николасом Мадуро.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше