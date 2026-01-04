Ричмонд
Венесуэла объявила о введении ЧП

Венесуэле объявлено о вступлении в силу декрета о введении чрезвычайного положения.

Документ получил одобрение со стороны судебных органов, что дает возможность немедленно приступить к его реализации. Об этом в эфире телеканала Telesur сообщила Делси Родригес, отметив, что указ ранее был подписан президентом Николасом Мадуро.

Срочная новость.

