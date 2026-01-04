Центробанк сократит продажи валюты. Что это значит для рубля и каким будет курс доллара с 12 января

В январе ожидаются рост волатильности на валютном рынке и умеренное удорожание валют. Доллар может выйти к 82−83, евро — на 93−94, юань — выше 11,5. С началом года завершатся продажи валюты в рамках отложенных операций по зеркалированию расходов из ФНБ, объём интервенций значительно уменьшится. Январь — обычно слабый период для рубля ещё и потому, что экономическая активность замирает на полмесяца, а потребительский спрос активный. В то же время высокие реальные ставки в экономике (ключевая ставка минус инфляция) продолжат играть за рубль. Об этом рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин.