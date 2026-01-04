Центробанк сократит продажи валюты. Что это значит для рубля и каким будет курс доллара с 12 января

Какие события повлияют на курс рубля с 12 января 2026 года.
После новогодних праздников основным фактором давления на рубль станет двукратное сокращение объёмов ежедневных продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций ФНБ. В первом полугодии 2026 года объём продаж снизится до 4,62 млрд рублей в день против 8,94 млрд рублей во втором полугодии 2025 года. Тем не менее поддержку национальной валюте по-прежнему будут оказывать высокая ключевая ставка, сезонно низкая деловая активность в начале года и слабый спрос на импорт. Так оценила обстановку на рынке глава аналитического департамента компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
— В январе рубль ослабнет, так как в декабре завершатся отложенные продажи валюты по бюджетному правилу. Снижение экспортной выручки из-за падения цен на нефть будет компенсировано продажами валюты из ФНБ. Не ожидаем быстрого восстановления импорта в январе. Скорее процесс сместится на вторую половину I квартала. Тем не менее волатильность курса подрастёт, — рассказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.
Прогноз курса доллара с 12 января 2026 года.
Курс в среднем по первому кварталу 2026 года будет около 83,5, а на конец марта — 85 рублей за доллар. Январь короткий. Биржа в первую половину месяца будет работать 5, 6, 8 и 9 января. Ликвидность будет низкая. Во второй половине месяца обороты, скорее всего, тоже будут ниже среднего. Такой прогноз сделал Илья Фёдоров.
— После завершения новогодних праздников мы ожидаем умеренного ослабления рубля. В январе рубль будет торговаться в диапазоне 81−85 за доллар, — считает Наталья Пырьева.
В январе ожидаются рост волатильности на валютном рынке и умеренное удорожание валют. Доллар может выйти к 82−83, евро — на 93−94, юань — выше 11,5. С началом года завершатся продажи валюты в рамках отложенных операций по зеркалированию расходов из ФНБ, объём интервенций значительно уменьшится. Январь — обычно слабый период для рубля ещё и потому, что экономическая активность замирает на полмесяца, а потребительский спрос активный. В то же время высокие реальные ставки в экономике (ключевая ставка минус инфляция) продолжат играть за рубль. Об этом рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин.
— Более того, повышение НДС будет иметь разовый проинфляционный эффект и повлияет на инфляционные ожидания, на фоне чего ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки на первом в 2026 году заседании, — считает Александр Бахтин.