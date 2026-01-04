План «Ковёр» ввели в аэропортах Внуково и Жуковский, в Иваново и Ярославле

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 103 дрона Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 44 — сбили над Брянской областью. 18 БПЛА ликвидировали над территориями Калужской области и Московского региона. По данным мэра столицы Сергея Собянина, силами ПВО Минобороны уничтожили уже 19 БПЛА, летевших на Москву. Пять дронов перехватили над Тульской областью, три — над Ростовской областью. По четыре беспилотника сбили над территориями Орловской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному БПЛА — над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края.
