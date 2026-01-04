NBC: Самолет с Мадуро приземлился в аэропорту Стюарт в штате Нью-Йорк

Самолет, на борту которого, предположительно, находится венесуэльский президент Николас Мадуро, совершил посадку в аэропорту Стюарт в штате Нью-Йорк. Трансляцию прибытия лайнера в субботу, 3 января, вел телеканал NBC News.
Ранее источник в авиадиспетчерских кругах рассказал ТАСС, что воздушное судно, на борту которого может находиться лидер Венесуэлы, вылетело с американской военной базы в Гуантанамо.
3 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».
Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.
Венесуэла не станет ничьей колонией. Об этом сказала вице-президент страны Делси Родригес. Она заявила, что республика требует немедленного освобождения Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.