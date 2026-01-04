В районе ЯНАО установили огромную горку, которая прослужит несколько лет

Новая деревянная горка в Лабытнанги прослужит несколько лет.
В Лабытнанги (Приуральский район, ЯНАО) на улице Первомайской ввели в эксплуатацию крупную многоскатную горку. Благодаря тщательно продуманной конструкции объект рассчитан на длительный срок службы и сможет использоваться в течение нескольких лет. Об этом сообщили в администрации Приуральского района.
«Такая конструкция остается безопасной даже тогда, когда лед уже начинает таять, что значительно продлевает сезон активностей. А главное — она надежна, прослужит несколько лет и поможет бережно расходовать бюджет в будущем, сохраняя при этом яркие впечатления для детей и взрослых», — сказано в telegram-канале муниципалитета.
Горка выполнена из дерева, что позволило сделать скаты выше и катание более захватывающим. Объект рассчитан на совместное использование детьми и взрослыми.