Возле Белого дома начался митинг против агрессии США

Несколько десятков человек собрались в субботу, 3 января, на протестную акцию у Белого дома, чтобы осудить агрессивные, по их мнению, действия администрации Дональда Трампа, включая давление на Венесуэлу. Об этом пишет ТАСС.
Митингующие использовали плакаты с антивоенными и политическими лозунгами. Среди них: «Нет войне с Венесуэлой», «Никто не голосовал за войну», «Трамп — военный преступник», а также призывы не начинать новых конфликтов и не вмешиваться в регион Латинской Америки.
3 января США начали военную операцию против Венесуэлы. Американский президент Дональд Трамп объявил о вывозе из страны и захвате президента Николаса Мадуро и его жены.
Ранее американский глава официально перестал признавать Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. Как заявил Трамп, США намерены осуществлять управление Венесуэлой до тех пор, пока в стране не будет гарантирован безопасный переход власти.