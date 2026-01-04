Ричмонд
Возле Белого дома начался митинг против агрессии США

Митингующие у Белого дома подняли транспаранты с надписями «Нет войне с Венесуэлой».

Источник: Комсомольская правда

Несколько десятков человек собрались в субботу, 3 января, на протестную акцию у Белого дома, чтобы осудить агрессивные, по их мнению, действия администрации Дональда Трампа, включая давление на Венесуэлу. Об этом пишет ТАСС.

Митингующие использовали плакаты с антивоенными и политическими лозунгами. Среди них: «Нет войне с Венесуэлой», «Никто не голосовал за войну», «Трамп — военный преступник», а также призывы не начинать новых конфликтов и не вмешиваться в регион Латинской Америки.

3 января США начали военную операцию против Венесуэлы. Американский президент Дональд Трамп объявил о вывозе из страны и захвате президента Николаса Мадуро и его жены.

Ранее американский глава официально перестал признавать Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. Как заявил Трамп, США намерены осуществлять управление Венесуэлой до тех пор, пока в стране не будет гарантирован безопасный переход власти.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше