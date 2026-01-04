В популярной у россиян стране вступил в силу закон, запрещающий секс вне брака

Данные ограничения стали частью нового уголовного кодекса, который начал действовать в январе 2026 года.
«Закон криминализирует внебрачные половые отношения, предусматривая наказание до одного года лишения свободы, но только в случае подачи заявления супругом, родителем или ребёнком предполагаемого правонарушителя», — уточняется в материале.
Данные поправки были утверждены ещё в 2022 году, в период президентства Джоко Видодо. Согласно новым законам, оскорбление президента или государственных органов может повлечь за собой реальное тюремное заключение сроком до трёх лет.
Ранее турист, отдыхавший на побережье Таиланда, был задержан после того, как вступил в интимную связь со своей знакомой на виду у других отдыхающих. Инцидент, привлёкший внимание на пляже Джомтьен в Паттайе, произошёл, когда 27-летний молодой человек, занятый сбором моллюсков во время отлива, заметил пару. Датский путешественник и местная жительница занимались сексом на плавучем буе. Свидетель, услышав, по его словам, привлекающие внимание стоны женщины, связался с полицией. Пара была заснята на видео, и эти кадры были предоставлены полиции как доказательство. Оба были обвинены в нарушении законодательства о непристойном поведении.
