В популярной у россиян стране вступил в силу закон, запрещающий секс вне брака

Ранее турист, отдыхавший на побережье Таиланда, был задержан после того, как вступил в интимную связь со своей знакомой на виду у других отдыхающих. Инцидент, привлёкший внимание на пляже Джомтьен в Паттайе, произошёл, когда 27-летний молодой человек, занятый сбором моллюсков во время отлива, заметил пару. Датский путешественник и местная жительница занимались сексом на плавучем буе. Свидетель, услышав, по его словам, привлекающие внимание стоны женщины, связался с полицией. Пара была заснята на видео, и эти кадры были предоставлены полиции как доказательство. Оба были обвинены в нарушении законодательства о непристойном поведении.