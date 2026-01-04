Самолёт, предположительно, с Мадуро приземлился в Нью-Йорке

Самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, совершил посадку в нью-йоркском аэропорту Стюарт. Об этом сообщает NBC News.
Ранее источник, близкий к авиадиспетчерским службам, сообщил ТАСС, что самолет с предположительно находившимся на борту Мадуро вылетел с базы США в Гуантанамо.
Около десятка представителей ФБР и американского Управления по борьбе с наркотиками вошли в самолет спустя примерно 15 минут с момента его прибытия в аэропорт.
3 января президент США Дональд Трамп объявил о непризнании Николаса Мадуро легитимным главой Венесуэлы. В своем заявлении он также сообщил, что администрация США намерена обеспечить переходный процесс в стране до стабилизации политической обстановки. Как сообщил обозреватель Алексей Баранов, администрация США рассматривает три сценария для Венесуэлы.