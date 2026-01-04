Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт, предположительно, с Мадуро приземлился в Нью-Йорке

Самолёт с Мадуро на борту вылетел с базы США в Гуантанамо.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, совершил посадку в нью-йоркском аэропорту Стюарт. Об этом сообщает NBC News.

Ранее источник, близкий к авиадиспетчерским службам, сообщил ТАСС, что самолет с предположительно находившимся на борту Мадуро вылетел с базы США в Гуантанамо.

Около десятка представителей ФБР и американского Управления по борьбе с наркотиками вошли в самолет спустя примерно 15 минут с момента его прибытия в аэропорт.

3 января президент США Дональд Трамп объявил о непризнании Николаса Мадуро легитимным главой Венесуэлы. В своем заявлении он также сообщил, что администрация США намерена обеспечить переходный процесс в стране до стабилизации политической обстановки. Как сообщил обозреватель Алексей Баранов, администрация США рассматривает три сценария для Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше