Курганских учителей заставляют работать во время каникул

В Шадринске учителей вынуждают выходить на работу в праздничные дни.
В Курганской области учителей заставляют работать во время каникул. Их обязывают организовывать активный отдых с воспитанниками, а также посещать семьи в социально опасном положении. Об этом педагоги сообщают в соцсетях.
«Я — педагог. И, несмотря на то, что у меня законные праздничные выходные, у меня есть работа, которую я буду делать дома. С какой стати вы сейчас подкидываете нам еще работу, которая не будет оплачена? Организовать активный отдых с воспитанниками? А в это время с моим ребенком кто будет отдыхать, ответьте, пожалуйста? Посетить семьи СОП? Чтобы что? Чтоб получить шквал негатива от родителей или вообще, что похлеще? Где органы опеки, социальные работники?», — обратилась к администрации Шадринска и отделу образования жительница города в соцсети «ВКонтакте». Ее обращение опубликовано в паблике «Подслушано Шадринск (original)».
Она также отметила, что в трудовом договоре эти обязанности не прописаны. Однако если есть необходимость выполнить указанную работу, педагоги готовы это сделать на основании приказов, в которых будет прописана двойная оплата за работу в выходные. Большая часть пользователей в комментариях высказалась в поддержку педагога. Последовала и реакция со стороны местных властей.
«Обходы семей — важное направление профилактики пожаров и несчастных случаев, которые чаще всего приходятся именно на зимние праздники. В этой работе всегда задействованы органы опеки, КДН, МЧС, образовательные организации и другие службы. Что касается внеклассных мероприятий в каникулы, они проводятся по желанию учителя, учащихся и их родителей. Работа в выходные учителям оплачивается дополнительно», — сообщила администрация города Шадринска.
Однако учителя отмечают, что за обход семей деньги они не получали. Кроме того, приказов о работе в выходные с согласия работника и оплатой по двойному тарифу они не получали. Редакция направила запрос в региональный департамент образования. Ответ ожидается.
Ранее в Курганской области уже возникали споры вокруг дополнительных обязанностей и расходов в школах: родителям одной из сельских школ предлагали доплачивать за питание даже льготных категорий учеников из-за нехватки средств. Тогда после проверки департамент образования признал инициативу директором неправомерной, вынес замечание и заверил, что бесплатное питание льготникам обеспечивается в полном объеме и деньги с родителей не взимаются.