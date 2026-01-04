Курганских учителей заставляют работать во время каникул

«Я — педагог. И, несмотря на то, что у меня законные праздничные выходные, у меня есть работа, которую я буду делать дома. С какой стати вы сейчас подкидываете нам еще работу, которая не будет оплачена? Организовать активный отдых с воспитанниками? А в это время с моим ребенком кто будет отдыхать, ответьте, пожалуйста? Посетить семьи СОП? Чтобы что? Чтоб получить шквал негатива от родителей или вообще, что похлеще? Где органы опеки, социальные работники?», — обратилась к администрации Шадринска и отделу образования жительница города в соцсети «ВКонтакте». Ее обращение опубликовано в паблике «Подслушано Шадринск (original)».