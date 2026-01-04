Вызов хозяйке: тот самый торт императоров «Добош» с карамельной шапкой. Рецепт 1885 года

Торт «Добош» — это классика венгерской кухни и настоящий шедевр кондитерского искусства. Вот уже почти два столетия он покоряет сладкоежек по всему миру гармоничным сочетанием хрустящей карамели, нежного бисквита и насыщенного шоколадного крема. По нашему рецепту даже этот изысканный десерт получится приготовить дома. Не обещаем, что будет легко, но, если запастись терпением и вниманием к деталям, всё непременно получится!