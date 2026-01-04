Патриарх Кирилл допустил триединство науки, экономики и веры в Бога

По мнению главы РПЦ — это особый путь России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России формируется особая цивилизация, способная стать привлекательной для большого числа стран мира. Об этом он сказал 3 января в проповеди после рождественской литургии в Успенском соборе Московского Кремля.
«В России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. Мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя», — сказал патриарх Кирилл в трансляции телеканала «Спас».
Глава РПЦ подчеркнул, что, по его убеждению, долговременная устойчивость России зависит от сочетания духовных ориентиров с технологическим и экономическим развитием. Он указал, что религиозная жизнь, научные достижения и рост материального благосостояния не противоречат друг другу, если общество сохраняет ценностные основания.