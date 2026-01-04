Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл допустил триединство науки, экономики и веры в Бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России формируется особая цивилизация, способная стать привлекательной для большого числа стран мира. Об этом он сказал 3 января в проповеди после рождественской литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

По мнению главы РПЦ — это особый путь России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России формируется особая цивилизация, способная стать привлекательной для большого числа стран мира. Об этом он сказал 3 января в проповеди после рождественской литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

«В России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. Мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя», — сказал патриарх Кирилл в трансляции телеканала «Спас».

Глава РПЦ подчеркнул, что, по его убеждению, долговременная устойчивость России зависит от сочетания духовных ориентиров с технологическим и экономическим развитием. Он указал, что религиозная жизнь, научные достижения и рост материального благосостояния не противоречат друг другу, если общество сохраняет ценностные основания.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше