В Берлине из-за пожара отключили электричество: без света остались 45 тысяч домов

В Берлине без света остались 45 тысяч домохозяйств.

Источник: Комсомольская правда

Из-за пожара на кабельном мосту в юго-западной части Берлина без электроснабжения остались примерно 45 тыс. домов и 2,2 тысячи коммерческих объектов. Об этом сообщил местный оператор Stromnetz Berlin.

«Пострадало около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих клиентов в районах Николасзе, Целендорф, Ванзе и Лихтерфельде», — говорится в сообщении.

Пожар, вспыхнувший на кабельном мосту через Тельтов-канал и повредивший несколько кабелей, стал причиной аварии.

Серьезный ущерб, нанесенный кабелям, в сочетании с непогодой приведут к длительному периоду восстановления. Согласно прогнозу компании, электроснабжение нормализуется только к 8 января.

Ранее на Запорожской атомной электростанции произошло временное отключение одного из внешних источников питания. Однако радиационный фон остался в норме.