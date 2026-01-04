В Берлине из-за пожара отключили электричество: без света остались 45 тысяч домов

Из-за пожара на кабельном мосту в юго-западной части Берлина без электроснабжения остались примерно 45 тыс. домов и 2,2 тысячи коммерческих объектов. Об этом сообщил местный оператор Stromnetz Berlin.
«Пострадало около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих клиентов в районах Николасзе, Целендорф, Ванзе и Лихтерфельде», — говорится в сообщении.
Пожар, вспыхнувший на кабельном мосту через Тельтов-канал и повредивший несколько кабелей, стал причиной аварии.
Серьезный ущерб, нанесенный кабелям, в сочетании с непогодой приведут к длительному периоду восстановления. Согласно прогнозу компании, электроснабжение нормализуется только к 8 января.
