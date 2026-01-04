Ричмонд
Агент Долиной опроверг отмену юбилейного концерта

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей на бис» пройдет в запланированные сроки. Об этом сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин.

Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной «Юбилей на бис» состоится.

«Изменений по этому концерту нет», — сказал представитель певицы в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что подготовка к выступлению идет в рабочем режиме, а сама дата остается закрепленной в графике певицы.

Ранее сообщалось, что юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный в Москве, был отменен. По словам артистки, в конце декабря организаторы уведомили ее о том, что мероприятие будет снято с афиши.