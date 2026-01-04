ЛДПР предлагает обеспечить участки для многодетных подъездными путями

«Это формальный подход, не решающий на деле существующую проблему. Семьям приходится тратить личные средства на подведение коммуникаций и путей к участку, а потом унизительно бегать по судам, пытаясь вернуть потраченные средства. Или того хуже — бросать полученные участки и вовсе отказываться от застройки. В том числе из-за этого люди вынуждены оставлять родные края, переезжая в крупные административные центры», — отметил он.