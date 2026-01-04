Умер Роман Улыбин, заслуженный артист России

Скончался заслуженный артист России Роман Улыбин. Он возглавлял оперную труппу МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Об этом сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ.
«Российский театр потерял подлинного мастера. Его уникальный бас, актерская глубина и яркая харизма создавали незабываемые образы — от Дулькамары до Мефистофеля», — передала пресс-служба слова председателя Совета театральных деятелей России Владимира Машкова.
В своем обращении Машков выразил соболезнования семье, друзьям, театральному коллективу и многочисленным поклонникам актера.
При этом коллеги подчеркнули актерскую универсальность Улыбина, который создавал образы от демонических до благородных. Признанием его мастерства стали две номинации на премию «Золотая маска». Карьерной вершиной стало назначение на пост управляющего оперным коллективом летом 2025 года.
Днем ранее ушел из жизни актер сериала «Доктор Живаго» Андрей Хорошев.