Умер Роман Улыбин, заслуженный артист России

При этом коллеги подчеркнули актерскую универсальность Улыбина, который создавал образы от демонических до благородных. Признанием его мастерства стали две номинации на премию «Золотая маска». Карьерной вершиной стало назначение на пост управляющего оперным коллективом летом 2025 года.