«Я была испугана»: фигуристка Горбачева попросила прощения у турок и арабов

Российская фигуристка Алина Горбачева, которая сейчас находится в ФРГ, попросила прощения у турок и арабов за свой пост в социальных сетях.

Российская фигуристка Алина Горбачева, которая сейчас находится в ФРГ, попросила прощения у турок и арабов за свой пост в социальных сетях.

— Я прекрасно понимаю, что неправильно себя вести могут представители всех стран. Прошу прощения у турок и арабов за неосторожные высказывания. Я была испугана и неправильно выразила мысли, — рассказала она в Telegram-канале.

Ранее спортсменка разместила пост, в котором указала, что испугалась при виде пьяных турок около метро.

— Мы выходили из метро — нам навстречу шла толпа турок пьяных. Мы так сильно испугались! Побежали обратно, доехали до вокзала и вызвали такси, — заявила фигуристка 2 января в соцсети и позже удалила эту публикацию.

Горбачева также в этом посте отметила, что в Германии много турок и арабов.

В конце декабря 2025 года фигурист Александр Галлямов отказался публично извиниться за оскорбление журналистки издания «78.ru» и угрозы «засветить» ее номер телефона за ранний звонок после окончания чемпионата России.