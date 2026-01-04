Скончался заслуженный артист России Роман Улыбин

В пресс-службе напомнили, что Роман Улыбин присоединился к театру в начале 90-х годов, артист «стал свидетелем и активным участником возрождения оперной труппы». Роман Улыбин прошёл с ней путь от стажёра до одного из самых востребованных мастеров. Летом 2025 года Роман Улыбин стал управляющим оперным коллективом.