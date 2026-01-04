Ричмонд
Скончался заслуженный артист России Роман Улыбин

Умер заслуженный артист России Роман Улыбин, о смерти артиста сообщил председатель Совета театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Источник: Аргументы и факты

Умер заслуженный артист Российской Федерации, управляющий оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Роман Улыбин, сообщает пресс-служба театра.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине ведущего солиста оперы, заслуженного артиста РФ, управляющего оперной труппой Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Романа Геннадьевича Улыбина», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Роман Улыбин присоединился к театру в начале 90-х годов, артист «стал свидетелем и активным участником возрождения оперной труппы». Роман Улыбин прошёл с ней путь от стажёра до одного из самых востребованных мастеров. Летом 2025 года Роман Улыбин стал управляющим оперным коллективом.

Кроме того, о смерти Романа Улыбина сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей России. Она привела слова председателя Совета театральных деятелей РФ Владимира Машкова.

«Российский театр потерял подлинного мастера. Его уникальный бас, актёрская глубина и яркая харизма создавали незабываемые образы — от Дулькамары до Мефистофеля. Его творческий путь в родном театре — от стажёра до руководителя труппы — пример беззаветного служения искусству. Его уход — невосполнимая утрата для коллег и всей российской культуры», — сказал Машков.

Машков выразил соболезнования близким, коллективу Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также всем поклонникам таланта Романа Улыбина.

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни скончался народный артист России, советский иллюзионист Эмиль Кио.