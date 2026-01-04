В Тбилиси представили возможности Казахстана — инвестиции, экспорт и новые партнерства

На одной площадке собрались бизнес, эксперты и представители организаций, для которых сотрудничество Казахстана и Грузии — не теория, а практические проекты и реальные интересы.
О чем говорили на конференции.
Участникам представили широкий обзор экономики Казахстана: инвестиционный климат, меры господдержки, новые направления развития. Отдельный акцент сделали на работе Международного финансового центра Астана и тех инструментах, которые он открывает для иностранных инвесторов. Также была представлена линейка казахстанской продукции — более 120 наименований, охватывающих самые разные сферы: сельское хозяйство, тяжелую промышленность, легкую промышленность, IT и современные технологии. Таким образом, Казахстан показывает себя не только как сырьевой рынок, но и как производственная и технологическая площадка.
Грузинские инвестиции растут.
Прозвучали важные цифры. По данным Национального банка Казахстана, в первом полугодии 2025 года грузинский бизнес инвестировал в экономику Казахстана более 130 млн долларов США. Это означает высокий уровень доверия, интерес к долгосрочным проектам и растущую вовлеченность грузинского бизнеса в казахстанский рынок.
Торговля тоже на подъеме.
Еще один показатель — взаимная торговля. По данным Национальной службы статистики Грузии, за 11 месяцев 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией достиг 925,6 млн долларов США. Эти цифры подтверждают прочные экономические связи, устойчивый спрос на казахстанские товары и статус Казахстана как одного из ключевых торговых партнеров Грузии.
Площадка для реального диалога.
Конференция стала не просто презентацией, а рабочим инструментом для бизнеса. Здесь обсуждали совместные проекты, искали партнеров, обменивались идеями и говорили о том, как расширять экономическое сотрудничество. И очевидно одно — интерес к Казахстану в регионе продолжает расти.