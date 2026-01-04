В Тбилиси представили возможности Казахстана — инвестиции, экспорт и новые партнерства

Участникам представили широкий обзор экономики Казахстана: инвестиционный климат, меры господдержки, новые направления развития. Отдельный акцент сделали на работе Международного финансового центра Астана и тех инструментах, которые он открывает для иностранных инвесторов. Также была представлена линейка казахстанской продукции — более 120 наименований, охватывающих самые разные сферы: сельское хозяйство, тяжелую промышленность, легкую промышленность, IT и современные технологии. Таким образом, Казахстан показывает себя не только как сырьевой рынок, но и как производственная и технологическая площадка.