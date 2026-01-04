Ричмонд
Патриарх Кирилл считает, что в России формируется особая цивилизация

По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в России формируется особая цивилизация. Он выразил уверенность, что она станет притягательной для большого числа государств. Заявление патриарха прозвучало в его проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Источник: Life.ru

«Особенность этой нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя», — приводит слова патриарха телеканал «Спас».

Сравнивая ситуацию с Западом, патриарх Кирилл отметил активное строительство храмов в России, в то время как в зарубежных странах, по его словам, церкви часто превращаются «во всякого рода общественные заведения».

Патриарх Кирилл сообщил, что залогом непобедимости, силы и благополучия России является гармоничное сочетание её духовных ценностей, научного прогресса и материальных благ.

Со 2 января верующие, соблюдающие Рождественский пост, переходят к его наиболее строгой части. Однако, как пояснили в Русской православной церкви, мирянам не обязательно в полной мере следовать всем ограничениям монастырского устава. Для большинства верующих, не принадлежащих к духовенству, в период поста рекомендуется воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов и яиц. С наступлением января, при наличии желания и сил, аскезу можно сделать строже. Подробнее — в материале Life.ru.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
