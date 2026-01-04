Патриарх Кирилл считает, что в России формируется особая цивилизация

«Особенность этой нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя», — приводит слова патриарха телеканал «Спас».
Сравнивая ситуацию с Западом, патриарх Кирилл отметил активное строительство храмов в России, в то время как в зарубежных странах, по его словам, церкви часто превращаются «во всякого рода общественные заведения».
Патриарх Кирилл сообщил, что залогом непобедимости, силы и благополучия России является гармоничное сочетание её духовных ценностей, научного прогресса и материальных благ.
Со 2 января верующие, соблюдающие Рождественский пост, переходят к его наиболее строгой части. Однако, как пояснили в Русской православной церкви, мирянам не обязательно в полной мере следовать всем ограничениям монастырского устава. Для большинства верующих, не принадлежащих к духовенству, в период поста рекомендуется воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов и яиц. С наступлением января, при наличии желания и сил, аскезу можно сделать строже. Подробнее — в материале Life.ru.
