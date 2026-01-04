Патриарх Кирилл считает, что в России формируется особая цивилизация

Со 2 января верующие, соблюдающие Рождественский пост, переходят к его наиболее строгой части. Однако, как пояснили в Русской православной церкви, мирянам не обязательно в полной мере следовать всем ограничениям монастырского устава. Для большинства верующих, не принадлежащих к духовенству, в период поста рекомендуется воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов и яиц. С наступлением января, при наличии желания и сил, аскезу можно сделать строже. Подробнее — в материале Life.ru.