Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии

Депутат Панеш: размер пенсии зависит от стажа, баллов и надбавок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Размер пенсии зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты, а для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из двух частей: баллы, накопленные за трудовую деятельность, и фиксированная выплата, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

«Фактическая сумма у конкретного человека зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты. Социальные пенсии назначаются тем, кто не сформировал право на страховую пенсию, также их получают инвалиды, дети-инвалиды и дети, потерявшие родителей», — сказал Панеш.

Он отметил, что для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из двух частей: баллы, накопленные за трудовую деятельность, и фиксированная выплата.

«С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. Чтобы прикинуть размер своей страховой пенсии, берут количество баллов, умножают на 156,76 и прибавляют 9 584,69. Чтобы понять именно прибавку от январской индексации, текущую выплату умножают на 7,6% и прибавляют к прежней сумме», — добавил депутат.

