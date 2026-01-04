Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Размер пенсии зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты, а для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из двух частей: баллы, накопленные за трудовую деятельность, и фиксированная выплата, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).