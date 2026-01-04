Ричмонд
«Не в игры играем»: Белый дом опубликовал фото с матерным выражением на фоне операции в Венесуэле

Белый дом опубликовал фото Трампа со сленговым выражением FAFO.

Источник: Комсомольская правда

Официальная страница Белого дома в соцсетях разместила черно-белое фото президента Дональда Трампа,. Однако подпись к фото стала неожиданной — это сленговое выражение FAFO (от англ. «**** around, find out»).

В более мягкой версии на русском языке это звучит как «Делай что хочешь, потом узнаешь, что будет».

Белый дом опубликовал фото Трампа со сленговым выражением FAFO. Фото: аккаунт Белого дома в соцсетях.

3 января армия США нанесла удары по объектам в Каракасе и других регионах Венесуэлы. Жители столицы сообщали о мощных взрывах, отключениях электричества и низколетящих самолетах. Тогда же американский президент уточнил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой захвачены и вывезены из страны.

Позднее американский лидер объявил, что США больше не признают Мадуро в качестве президента Венесуэлы.

При этом военный корреспондент KP.RU Александр Коц считает, что Мадуро мог оказаться в руках Трампа из-за заблуждений.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
