«Не в игры играем»: Белый дом опубликовал фото с матерным выражением на фоне операции в Венесуэле

Официальная страница Белого дома в соцсетях разместила черно-белое фото президента Дональда Трампа,. Однако подпись к фото стала неожиданной — это сленговое выражение FAFO (от англ. «**** around, find out»).
В более мягкой версии на русском языке это звучит как «Делай что хочешь, потом узнаешь, что будет».
Белый дом опубликовал фото Трампа со сленговым выражением FAFO. Фото: аккаунт Белого дома в соцсетях.
3 января армия США нанесла удары по объектам в Каракасе и других регионах Венесуэлы. Жители столицы сообщали о мощных взрывах, отключениях электричества и низколетящих самолетах. Тогда же американский президент уточнил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой захвачены и вывезены из страны.
Позднее американский лидер объявил, что США больше не признают Мадуро в качестве президента Венесуэлы.
При этом военный корреспондент KP.RU Александр Коц считает, что Мадуро мог оказаться в руках Трампа из-за заблуждений.