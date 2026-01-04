Ричмонд
Британия и Франция нанесли авиаудар по складу оружия ИГ* в Сирии

ВВС Великобритании и Франции атаковали подземный склад оружия террористической группировки «Исламское государство»*

Источник: Комсомольская правда

Франция и Великобритания провели совместный авианалет на укрепленный подземный объект «Исламского государства»* в Сирии, использовавшийся в качестве арсенала. Об этом сообщает Минобороны Соединенного Королевства.

В свою очередь, 3 января армия США нанесла удары по объектам в Каракасе и других регионах Венесуэлы. Жители столицы тогда сообщали о мощных взрывах, отключениях электричества и низколетящих самолетах.

* — Деятельность организации запрещена на территории РФ.

