Майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней

«По нашему Трудовому кодексу у нас 1 мая — День Труда — это праздничный день. В 2026 году первое мая выпадает на пятницу, поэтому у нас будут выходные дни 1, 2 и 3 мая. Также у нас по Трудовому кодексу 9 мая — это нерабочий праздничный день, День Великой Победы, соответственно он у нас совпадает с субботой. Поэтому получается в мае 9, 10 и 11 мая будут выходные дни», — сказал Нилов.