Майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Майские праздники в этом году продлятся шесть дней: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«По нашему Трудовому кодексу у нас 1 мая — День Труда — это праздничный день. В 2026 году первое мая выпадает на пятницу, поэтому у нас будут выходные дни 1, 2 и 3 мая. Также у нас по Трудовому кодексу 9 мая — это нерабочий праздничный день, День Великой Победы, соответственно он у нас совпадает с субботой. Поэтому получается в мае 9, 10 и 11 мая будут выходные дни», — сказал Нилов.
Он отметил, что 1 мая — нерабочий, праздничный день в соответствии с Трудовым кодексом, а 2 и 3 мая выпадают на выходные дни: субботу и воскресенье соответственно.
«В 2026 году майские праздники получаются короткими, исходя из того, как выпали праздничные дни, где как прошло совпадение. В этом году была одна картина, в следующем году — картина другая», — добавил политик.