ГАИ предупредила курганцев о новых штрафах за нарушения при перевозке детей

«С 2026 года за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД РФ, предусмотрены следующие размеры административных штрафов: для физических лиц ответственность увеличилась с 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — с 25 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — со 100 000 до 200 000 рублей. Помните, что детское автокресло — не просто формальность, а необходимое средство пассивной безопасности, способное сохранить жизнь и здоровье вашего ребенка в случае аварии», — отмечается в официальном обращении ГАИ.