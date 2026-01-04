ГАИ предупредила курганцев о новых штрафах за нарушения при перевозке детей

ГАИ Курганской области сообщила о росте штрафов с 2026 года за неправильную перевозку детей.
Госавтоинспекция Курганской области предупредила жителей региона об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. С 2026 года они существенно вырастут для всех категорий нарушителей. Об этом сообщает ведомство.
«С 2026 года за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД РФ, предусмотрены следующие размеры административных штрафов: для физических лиц ответственность увеличилась с 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — с 25 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — со 100 000 до 200 000 рублей. Помните, что детское автокресло — не просто формальность, а необходимое средство пассивной безопасности, способное сохранить жизнь и здоровье вашего ребенка в случае аварии», — отмечается в официальном обращении ГАИ.
Ведомство подчеркивает, что безопасность детей‑пассажиров является общим приоритетом. Госавтоинспекция Курганской области призывает водителей и родителей строго соблюдать правила перевозки детей и быть примером ответственного поведения на дороге.
С нового года в регионе выросла стоимость техосмотра для всех видов транспорта. Ранее было объявлено о подорожании поездок на электричках и повышении тарифа на проезд в городском транспорте Кургана.