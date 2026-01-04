Ричмонд
Появились первые кадры с Мадуро и его женой Флорес после похищения из Венесуэлы

Опубликованы первые кадры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес после их похищения американскими военными.

— Его привезли на авиабазу Стюарт в Нью-Йорке. На голове венесуэльского лидера мешок, а руки скованы наручниками, — говорится в публикации.

Уточняется, что в ближайшее время политика доставят в тюрьму Бруклина.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого, предположительно, находится Николас Мадуро, совершил посадку в аэропорту Стюарт в штате Нью-Йорк.

3 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.

Венесуэла не станет ничьей колонией. Об этом сказала вице-президент страны Делси Родригес. Она подчеркнула, что республика требует немедленного освобождения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше