В России повысили баллы ЕГЭ по ряду предметов: что важно знать

Депутат Скрозникова: баллы ЕГЭ повысили по шести предметах в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В России с 2026 года увеличился минимальный порог баллов ЕГЭ для поступления в университеты по шести предметам. По словам депутата Госдумы Анны Скрозниковой, это лишь необходимый минимум, а не проходной балл для зачисления.

В частности, по физике они теперь составляют 41 (вместо 39), по информатике — 46 (вместо 44), по истории — 40 (вместо 36), а по иностранным языкам — 40 (вместо 30). По химии и биологии порог также поднялся на один балл — до 40.

Как пояснила депутат, цель этих мер — улучшение подготовки поступающих и соответствие их знаний требованиям избранных специальностей.

По словам Скрозниковой, минимальные пороги ЕГЭ для подачи документов в вузы по другим предметам не изменились.

В свою очередь Госдума продлила и расширила эксперимент со сдачей ОГЭ только по двум предметам.