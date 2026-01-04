В Воронежской области пресекли деятельность нелегального узла связи. Видео © Telegram / Ирина Волк.
По данным представителя, схема работала с сентября 2024 года. Под контролем неизвестных кураторов участники обеспечивали функционирование технических средств, позволяющих подменять международные номера российскими. Это давало возможность аферистам звонить гражданам якобы от имени государственных органов и под различными предлогами заставлять переводить деньги на «безопасные» счета.
«В ходе обысков в офисных помещениях, расположенных на территории областного центра и используемых участниками группы, были изъяты сим-боксы, GSM-шлюзы, мобильные телефоны, ноутбуки, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении.
Следователи ГСУ ГУ МВД региона возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Фигурантам назначены меры пресечения и процессуального принуждения.
Ранее Life.ru писал, что в России начала действовать новая двухэтапная схема мошенничества. Преступники, представляясь сотрудниками водоканала, выманивают у граждан персональные данные под предлогом замены счётчиков воды. Для придания убедительности своим действиям мошенники идут на уловку, разрешая оставить пострадавшему незначительную сумму на текущие нужды.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.