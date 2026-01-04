В Воронежской области пресекли деятельность нелегального узла связи

По данным представителя, схема работала с сентября 2024 года. Под контролем неизвестных кураторов участники обеспечивали функционирование технических средств, позволяющих подменять международные номера российскими. Это давало возможность аферистам звонить гражданам якобы от имени государственных органов и под различными предлогами заставлять переводить деньги на «безопасные» счета.