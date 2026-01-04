Соберет ли скандальная певица полные залы: информация о концертах Ларисы Долиной на ближайшие полгода

Сразу на три предстоящих выступления Долиной пока что невозможно купить билеты. Все они пройдут в Москве. Уже 10 марта певица должна выступить на концерте, посвященному 100-летию Александра Зацепина. Также 26 марта и 25 мая в Москве должны состояться сольные выступления, однако сейчас неизвестно ни о площадке, ни о том, когда начнется старт продаж билетов.