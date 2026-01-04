Соберет ли скандальная певица полные залы: информация о концертах Ларисы Долиной на ближайшие полгода

Ближайший концерт Долиной пройдет в конце января.
После отмены большого сольного концерта Ларисы Долиной многие из ее будущих выступлений попали под угрозу. URA.RU проанализировало предстоящие концерты и посчитало, сколько людей собираются на ее шоу.
27 января, Москва.
В конце января Долина выступит в одном из столичных баров. Всего на концерт может попасть 90 человек, однако к настоящему моменту выкуплены всего 14 мест. Цены на билет начинаются от 9500 рублей. Самое дорогое место — перед певицей, обойдется в почти 20 тысяч рублей.
25 февраля, Санкт-Петербург.
Большой сольный концерт Долиной во второй столице России пройдет под самый закат зимы. Певица планирует собрать около 4 тысяч человек, однако куплено чуть меньше 30% всех билетов. Цены стартуют от 2200 рублей.
1 марта, Москва.
В начале весны москвичи смогут посетить выступление Ларисы Долиной в одном из баров столицы. Всего площадка вмещает 185 человек. Сейчас в продаже остается 174 билета. Только 11 человек решили купить себе билет на камерный концерт звезды. Цены на билеты начинаются от 5 тысяч и доходят до 15 тысяч рублей.
15 марта, Москва.
На предстоящем джазовом фестивале, который пройдет в Москве, должна выступить Лариса Долина. Зал вмещает в себя почти 2 тысячи человек, однако интерес пользователей пока проявляется не слишком активно. Всего на концерт певицы купили около 250 билетов. Самый дешевый стоит 1000 рублей. Помимо Долиной в фестивале примут участие и имениты музыканты.
На какие концерты пока нет билетов.
Сразу на три предстоящих выступления Долиной пока что невозможно купить билеты. Все они пройдут в Москве. Уже 10 марта певица должна выступить на концерте, посвященному 100-летию Александра Зацепина. Также 26 марта и 25 мая в Москве должны состояться сольные выступления, однако сейчас неизвестно ни о площадке, ни о том, когда начнется старт продаж билетов.