«Он, а не Мадуро»: в Раде выступили со смелым заявлением об аресте Зеленского

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук считает, что президенту США Дональду Трампу следовало арестовать Владимира Зеленского, а не венесуэльского главу Николаса Мадуро.
«Трамп, возможно, поступил достаточно смело по отношению к Мадуро. Но где эта смелость по отношению к реальному террористу?» — написал нардеп в Telegram-канале.
Как заявил депутат, подобные шаги Трампа заставляют задуматься, почему арест Зеленского или экс-президента Украины Петра Порошенко* не был осуществлен раньше.
3 января США начали военную операцию против Венесуэлы.
Тогда у Белого дома собралась группа митингующих с транспарантами с надписями «Нет войне с Венесуэлой».
По предположениям NBC News, самолет с похищенным Мадуро на борту вылетел с базы США в Гуантанамо и приземлился в Нью-Йорке.
* — Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.