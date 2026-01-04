Ричмонд
NYT: по меньшей мере 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу

США нанесли удар по Венесуэле, погибли минимум 40 человек.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум 40 человек погибли из-за атаки США на Венесуэлу. В их числе — военные и мирные граждане. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из Венесуэлы.

«По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли в результате атаки», — говорится в сообщении.

В ночь на субботу в Каракасе, по сообщениям местных СМИ, были слышны взрывы. Позже Дональд Трамп заявил, что США больше не признают президента Венесуэлы Николаса Мадуро в качестве лидера страны.

Как писало издание NBC News, самолет с похищенным из страны Мадуро вылетел с базы США в Гуантанамо и приземлился в Нью-Йорке.

На фоне подобных действий США у Белого дома начался митинг. Протестующие подняли вверх плакаты с надписями «Никто не голосовал за войну», «Трамп — военный преступник».

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
