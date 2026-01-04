Диетолог объяснила, как убрать отёки после праздников без мочегонных препаратов

«Соль удерживает воду буквально по учебнику. Когда в организме становится больше натрия, растёт осмолярность, и тело включает компенсацию, чтобы разбавить концентрацию: появляется жажда, а почки стараются удержать воду, пока баланс не выровняется. Избыток натрия в целом считается ключевым механизмом, который тянет за собой водную задержку и при накоплении жидкости может давать отёки. Праздничная еда почти всегда солёная, поэтому и ощущение распухшего лица утром не редкость», — поделилась эксперт.
Алкоголь добавляет второй слой. Он подавляет вазопрессин, гормон, который помогает почкам удерживать жидкость, поэтому после выпивки человек чаще бегает в туалет и теряет больше воды. А дальше организм пытается компенсировать потери: хочется пить, рука тянется к солёному, а после того, как алкоголь уходит, регуляция водного обмена может смещаться в сторону удержания жидкости.
В клинических работах описывается двуфазная реакция вазопрессина на алкоголь: на фоне интоксикации он подавлен, а затем может возрастать, что ведёт к антидиурезу. В сочетании с солёной едой это и даёт привычную картину утренней одутловатости.
«Важно понимать: мочегонные не решают причину, а делают хуже, если отёк связан не с заболеванием, а с временным дисбалансом. Логичнее помочь организму спокойно вывести лишний натрий и восстановить режим воды», — добавила специалист.
В первый день после застолья собеседница Life.ru советует резко упростить рацион: убрать всё солёное и промышленно приготовленное, готовить без досаливания, сделать упор на обычную еду с достаточным белком и клетчаткой. Это не про пожизненные запреты, а про быстрый способ дать телу шанс сбросить лишнюю воду.
Второй шаг — нормальная, ровная гидратация: вода небольшими порциями в течение дня. Иначе организм будет удерживать жидкость дольше. Также рекомендуется включить в рацион тёплые напитки, такие как отвар шиповника и зелёный чай.
Третий — добавить продукты, богатые калием: овощи, фрукты, зелень. Калий в рационе помогает смягчать эффекты высокого натрия, в том числе через влияние на выведение натрия почками, поэтому логика праздников такая: меньше соли, больше калия из еды. При этом калиевые добавки без врача лучше не трогать, особенно при проблемах с почками и на некоторых препаратах.
«И ещё одно: сон и движение. Недосып сам по себе мешает восстановлению, а лёгкая прогулка помогает быстрее вернуть нормальный обмен жидкости. Если же отёк выраженный, держится несколько дней, появляется одышка, боль в груди, сильное головокружение или отёчность становится односторонней, это уже повод не списывать всё на праздники и обсудить состояние с врачом», — заключает эксперт.
