Диетолог объяснила, как убрать отёки после праздников без мочегонных препаратов

Ранее Life.ru рассказал, как провести «сухой» январь и не сорваться. Чтобы провести январь трезво, необходимо максимально заполнить свой график в выходные дни. Их будет как минимум 12−13. Кто-то будет путешествовать: поедет на дачу, в санатории, на какие-то зимние кемпинги, кататься на лыжах. Для тех, кто останется в городе, есть много бесплатных площадок. Можно также встретиться с родными в этот период каникул.