Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: В результате атаки США на Венесуэлу погибли около 40 человек

Около 40 граждан, в том числе военные и мирные жители, погибли в результате атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу. Об этом в субботу, 3 января, сообщило издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

Около 40 граждан, в том числе военные и мирные жители, погибли в результате атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу. Об этом в субботу, 3 января, сообщило издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

— По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли в результате атаки США, — заявил он в беседе с газетой.

3 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.

Опубликованы первые кадры с Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес после их похищения американскими военными. Уточняется, что в ближайшее время политика доставят в тюрьму Бруклина.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше