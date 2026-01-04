NYT: В результате атаки США на Венесуэлу погибли около 40 человек

Около 40 граждан, в том числе военные и мирные жители, погибли в результате атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу. Об этом в субботу, 3 января, сообщило издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленного венесуэльского чиновника.
— По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли в результате атаки США, — заявил он в беседе с газетой.
3 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».
Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.
Опубликованы первые кадры с Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес после их похищения американскими военными. Уточняется, что в ближайшее время политика доставят в тюрьму Бруклина.