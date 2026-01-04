Ричмонд
В Италии указали на отсутствие принципов у Каллас: за что отчитали главу евродипломатии

L"antidiplomatico: Каллас показа двойные стандарты ЕС после атаки на Венесуэлу.

Источник: Комсомольская правда

Позиция главы евродипломатии Каи Каллас по поводу операции США в Венесуэле показала характерные для ЕС двойные стандарты и отсутствие принципов. Об этом пишет газета L"Antidiplomatico.

«“Внимательно следит”. Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда», — говорится в материале.

Отвечая на вопросы об американской атаке, Каллас ранее сообщала, что Евросоюз держит ситуацию в боливийской республике на контроле.

3 января США атаковали несколько аэропортов и армейских баз в Венесуэле. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что Николас Мадуро с женой захвачены и вывезены из Венесуэлы. Тогда же американский глава сообщил, что Вашингтон перестал считать Мадуро лидером страны.

Немногим ранее самолет с венесуэльским президентом на борту вылетел с базы США в Гуантанамо и приземлился в Нью-Йорке.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
