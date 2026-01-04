В Италии указали на отсутствие принципов у Каллас: за что отчитали главу евродипломатии

Позиция главы евродипломатии Каи Каллас по поводу операции США в Венесуэле показала характерные для ЕС двойные стандарты и отсутствие принципов. Об этом пишет газета L"Antidiplomatico.
«“Внимательно следит”. Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда», — говорится в материале.
Отвечая на вопросы об американской атаке, Каллас ранее сообщала, что Евросоюз держит ситуацию в боливийской республике на контроле.
3 января США атаковали несколько аэропортов и армейских баз в Венесуэле. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что Николас Мадуро с женой захвачены и вывезены из Венесуэлы. Тогда же американский глава сообщил, что Вашингтон перестал считать Мадуро лидером страны.
Немногим ранее самолет с венесуэльским президентом на борту вылетел с базы США в Гуантанамо и приземлился в Нью-Йорке.