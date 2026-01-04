Ричмонд
Фаридуни* накачал наркотиками своих подельников перед нападением на «Крокус»

По данным участника процесса, организатор нападения в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни* тайно подмешал наркотическое вещество трём другим исполнителям теракта. Об этом сообщает ТАСС.

«Почему Фаридуни* единственный, у кого в крови не обнаружили наркотик? Да потому что именно он и подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой и сказал им её пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей “Крокуса” в Красногорске», — поделился собеседник агентства.

Правоохранители считает Фаридуни* наиболее жестоким и расчётливым исполнителем теракта. Источник утверждает, что тот хладнокровно смотрел в глаза своим жертвам во время расстрела в зале.

Ранее стало известно положение двух баз, где террористов из «Крокуса» научили убийству 150 человек. Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье проходили подготовку на террористических базах, расположенных на территории Турции и Афганистана. Один из боевиков является профессиональным стрелком. По версии следствия, первоначально он должен был через горный перевал перебраться с турецкой базы в афганскую провинцию Хорасан для вступления в запрещённую в России террористическую организацию. Однако перевал оказался закрыт, и тогда ему предложили совершить теракт в Москве.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.