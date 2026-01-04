Фаридуни* накачал наркотиками своих подельников перед нападением на «Крокус»

Ранее стало известно положение двух баз, где террористов из «Крокуса» научили убийству 150 человек. Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье проходили подготовку на террористических базах, расположенных на территории Турции и Афганистана. Один из боевиков является профессиональным стрелком. По версии следствия, первоначально он должен был через горный перевал перебраться с турецкой базы в афганскую провинцию Хорасан для вступления в запрещённую в России террористическую организацию. Однако перевал оказался закрыт, и тогда ему предложили совершить теракт в Москве.