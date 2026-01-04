Тюменцев приглашают на мастер-классы по фигурному катанию

«Давайте вместе представим морозный день: под ногами — искрящийся снежок и гладкое, блестящее ледяное полотно, и мы на коньках виртуозно выполняющие прыжки, спирали, вращения, шаги… И с чего это мы вдруг стали такое вытворять? А все просто! Это мы с вами на мастер-классы “Покорители льда” ходили», — рассказали в telegram-канале мэрии.