Тюменцев приглашают на мастер-классы по фигурному катанию

Занятия пройдут на двух городских катках — «Тюмень каток» и «Улетный каток».
В Тюмени 4 января стартуют мастер‑классы по фигурному катанию «Покорители льда», призванные помочь новичкам освоить базовые элементы этого вида спорта. Занятия проведут опытные инструкторы на двух городских катках — «Тюмень каток» и «Улетный каток». Информацию о мероприятии опубликовала администрация города.
«Давайте вместе представим морозный день: под ногами — искрящийся снежок и гладкое, блестящее ледяное полотно, и мы на коньках виртуозно выполняющие прыжки, спирали, вращения, шаги… И с чего это мы вдруг стали такое вытворять? А все просто! Это мы с вами на мастер-классы “Покорители льда” ходили», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Начало мастер‑классов запланировано на 12:00. Мастер-классы пройдут на двух площадках: «Тюмень каток» (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1, район мультицентра «Контора пароходства») и «Улетный каток» (ул. Герцена, 63/1). Программа предназначена для тех, кто планирует впервые выйти на лед, а также для желающих улучшить базовые навыки фигурного катания.