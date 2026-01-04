В КНДР запустили первую баллистическую ракету в 2026 году: подробности

Северная Корея осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в акваторию Восточного (Японского) моря. Об этом пишет агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — передает агенство.
Уточняется, что данный пуск стал первым испытанием баллистической ракеты, проведенным Северной Кореей в 2026 году. Перерыв между запусками составил примерно два месяца, учитывая, что предыдущий состоялся 7 ноября 2025 года.
Ранее лдер КНДР Ким Чен Ын лично контролировал проведение испытаний новейшей зенитной ракетной системы большой дальности, состоявшихся в Японском море. Тогда целью испытаний была проверка тактико-технических характеристик нового дальнобойного зенитного комплекса.