В КНДР запустили первую баллистическую ракету в 2026 году: подробности

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в акваторию Восточного (Японского) моря. Об этом пишет агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — передает агенство.

Уточняется, что данный пуск стал первым испытанием баллистической ракеты, проведенным Северной Кореей в 2026 году. Перерыв между запусками составил примерно два месяца, учитывая, что предыдущий состоялся 7 ноября 2025 года.

Ранее лдер КНДР Ким Чен Ын лично контролировал проведение испытаний новейшей зенитной ракетной системы большой дальности, состоявшихся в Японском море. Тогда целью испытаний была проверка тактико-технических характеристик нового дальнобойного зенитного комплекса.

Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
