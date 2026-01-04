Ричмонд
Во время беспорядков в Иране погиб 17-летний юноша и один из бунтовщиков

Семнадцатилетний юноша и один из бунтовщиков погибли во время беспорядков в иранском городе Кум. Об этом в субботу, 3 января, сообщил вице-губернатор одноименной провинции Мортеза Хейдари.

— Во время беспорядков один из боевиков, который связан с террористическими группировками, погиб. У него в руках взорвалась граната. Также 17-летний подросток получил огнестрельное ранение и позже умер, — цитирует его агентство Tasnim.

По словам вице-губернатора, точную информацию о том, каким образом юноша стал мишенью для бунтовщиков, объявят позже, передает ТАСС.

3 января неизвестные в иранской провинции Илам вышли на улицы с огнестрельным оружием. Соответствующее видео опубликовало агентство Mehr. На кадрах видна группа мужчин в масках с огнестрельным оружием в руках. Также сообщалось о поджоге зачинщиками беспорядков гражданского автомобиля в городе Кум, который находится в центре Ирана.

2 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае если Иран продолжит убивать мирных протестующих, то Америка окажет поддержку пострадавшим и готова принять меры.

