Роспотребнадзор рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Закон запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался подарочной картой или сертификатом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Срок действия подарочной карты не должен быть ограничен! Многие сталкиваются с ситуацией, когда их сертификаты “сгорают”, а возврат денежных средств оказывается невозможным. Однако подарочная карта не является товаром в привычном смысле. Это право на приобретение товаров или услуг на определенную сумму. Следовательно, средства, полученные от продажи таких карт, рассматриваются как предоплата за будущие покупки», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что такой подход защищает потребителей от практики установки ограниченного срока действия сертификатов. Согласно определению Верховного суда РФ, средства, полученные продавцом при продаже подарочных карт, считаются предварительной оплатой товаров.
«Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался картой или сертификатом. Если продавец не выполнил свои обязательства и не доставил товар, оплаченный подарочной картой, покупатель имеет право потребовать либо получение товара, либо возврат суммы предварительной оплаты», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что в случае отказа в возврате денежных средств можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих интересов.