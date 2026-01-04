Актер Антон Филипенко назвал символом Нового года фильм «Один дома»

В беседе с журналистами aif.ru актер Антон Филиппенко, которого в СМИ часто называют бойфрендом Аглаи Тарасовой, неожиданно раскрыл подробности своего детства и отношения к Новому году. Актер признался, что его любимым новогодним фильмом остаётся «Один дома».
Воспоминания о других новогодних традициях оказались еще скромнее: «Мы жили вдвоём с мамой. И особенных традиций в нашем доме не было. Когда-то ставили живую ёлку, а нередко — из пластиковых зеленых бутылок из-под газированных напитков сами с мамой мастерили ёлку. Денег на настоящую не хватало… “.
Сегодня Филипенко предпочитает встречать новый год в тёплых странах — его выбор падает на Таиланд или Филиппины, где можно провести каникулы у моря. Контраст между детскими воспоминаниями и нынешними привычками, как говорится, на лицо.