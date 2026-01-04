В ОП предложили перенять опыт СССР: детям хотят давать жилье бесплатно

В России многодетным семьям следует предоставлять жилье бесплатно, используя для этого советский опыт. Такое предложение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Тогда все понимали, что реализация намерений [по рождению детей] даст возможность семье жить в той квартире, которую им предоставит государство. Если у вас родится трое детей, значит на троих детей вы получите квартиру», — сказал Рыбальченко.
Эксперт отметил, что программа доступного жилья, призванная обеспечить каждую семью квартирой к 2000-му году, позволила поднять суммарный коэффициент рождаемости выше уровня воспроизводства (2,1). В настоящее время, по его данным, этот показатель в России составляет лишь около 1,4.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой освободить молодые семьи от скрытых платежей, которые сейчас сопровождают получение ипотеки.