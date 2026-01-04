Ричмонд
В Тюмени ожидается последний морозный день перед потеплением

Днем может похолодать до −15 градусов.

«В воскресенье, 4 января, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем −10, −15. Ночью −12, −17, местами до −22», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, осадки не ожидаются.

На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%.