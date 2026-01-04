В Тюмени ожидается последний морозный день перед потеплением

Днем может похолодать до −15 градусов.
В Тюмени, 4 января, будет облачно с прояснениями. В дневные часы температура воздуха повысится до −10 градусов, а ночью местами может похолодать до −22. Завтра, 5 января, уже потеплеет. Днем температура воздуха поднимется до −6.
«В воскресенье, 4 января, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем −10, −15. Ночью −12, −17, местами до −22», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, осадки не ожидаются.
На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%.