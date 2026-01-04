В аэропорту Внуково сняли ограничения на полёты

Ранее около 50 рейсов задерживались в аэропорту Внуково из-за дронов Вооружённых сил Украины. В воздушной гавани на вылет задерживались 18 рейсов, а на прилёт — 31. Несколько самолётов кружили в Подмосковье из-за введённых ограничений. Два рейса авиакомпании Pobeda кружили над Киржачом и в Болдино. Самолёт flydubai летал в районе Электрогорска.