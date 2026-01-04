Life.ru выяснил, как избавиться от «растянутого желудка» и привести себя в норму

«Желудок растянулся, хочу есть через час, помогите вернуться к норме!» — частые слова на приёме после праздников. Есть одна важная особенность. Желудок не растягивается ни за праздники, ни за неделю, ни за месяц отпуска. Он эластичен, но его размер стабилен. То, что вы чувствуете после плотных застолий, — это вовсе не изменённая анатомия. Это временные физиологические сдвиги, гормональный шум и немного — поведенческие привычки.
Инга Колесник.
Кандидат медицинских наук, доцент, гастроэнтеролог, гепатолог, основатель «Клинка Доктора Колесник».
Причины кажущегося увеличения объёма связаны со снижением чувствительности рецепторов растяжения: после нескольких дней переедания желудок медленнее посылает сигнал о насыщении. Это состояние обратимо и нормализуется в течение 3−5 дней обычного режима питания. Второй фактор — изменение гормонального фона. Плотная еда и алкоголь усиливают активность грелина (гормона голода) и снижают активность лептина (гормона насыщения) из-за чего аппетит остаётся высоким даже после праздников.
Чтобы восстановить привычный ритм, эксперт рекомендует три-четыре приёма пищи в день без перекусов «чтобы не пропало» и без доедания остатков с холодильника. Объёмы порций стоит уменьшать постепенно на 20−30%, а рацион обогатить клетчаткой и белком — овощами, ягодами, бобовыми, рыбой, яйцами. Важна и достаточная гидратация, поскольку организм часто путает жажду с голодом.
«Тело удивительно пластично: достаточно дать ему несколько дней структурного питания, немного движения, достаточно воды и меньших объёмов пищи — и оно возвращает вам нормальный аппетит и ощущение лёгкости. А лучший способ выйти из январских праздников в форме — входить в них без голода, без ограничений. Праздничный стол — это просто декорация, а главное — мы и люди вокруг», — подытожила гастроэнтеролог.
А ранее диетолог предостерегла россиян от избыточного потребления мандаринов, особенно в период новогодних праздников. По словам эксперта, большое количество мандаринов способно вызвать псевдоаллергический ответ организма, который проявляется в виде кожных высыпаний и зуда. Кроме того, избыток фруктозы и пищевых волокон, содержащихся в мандаринах, может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.
