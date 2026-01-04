Life.ru выяснил, как избавиться от «растянутого желудка» и привести себя в норму

«Желудок растянулся, хочу есть через час, помогите вернуться к норме!» — частые слова на приёме после праздников. Есть одна важная особенность. Желудок не растягивается ни за праздники, ни за неделю, ни за месяц отпуска. Он эластичен, но его размер стабилен. То, что вы чувствуете после плотных застолий, — это вовсе не изменённая анатомия. Это временные физиологические сдвиги, гормональный шум и немного — поведенческие привычки.