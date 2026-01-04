В Госдуме объяснили, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, нет необходимости вводить ограничения на рассрочку при покупке жилья у застройщиков. Однако, ключевым условием должно оставаться финансовое благополучие покупателей, которые ею пользуются.
«Рассрочка — это явление, уже вошедшее в нашу жизнь. Формализовать запрет рассрочки, я думаю, не надо», — пояснил он в беседе с РИА Новости.
Аксаков также указал на необходимость «очень жесткого» контроля за ценами на жилье.
Депутат предложил направлять часть платежа по рассрочке на гарантийный депозит. Эти средства будут доступны только после того, как покупатель официально подтвердит сделку и согласится на покупку конкретной квартиры.
В России стоит внедрить систему бесплатного выделения жилья многодетным семьям, по примеру опыта СССР, заявили ранее в ОП РФ.