В Госдуме объяснили, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, нет необходимости вводить ограничения на рассрочку при покупке жилья у застройщиков. Однако, ключевым условием должно оставаться финансовое благополучие покупателей, которые ею пользуются.