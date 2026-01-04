Новая база отдыха появится в Курганской области

Ранее власти и туроператоры Курганской области продвигали внутренний туризм, отмечая, что для отдыха не обязательно выезжать за пределы региона. В области уже работают санатории «Лесники», «Озеро Медвежье», «Жемчужина Зауралья», базы отдыха «Тобол», «Баден-Баден» и загородные коттеджи, которые предлагают оздоровление, отдых на природе и семейные программы.