В Госдуме рассказали, как россияне будут отдыхать в мае 2026 года

Майские праздники в 2026 продлятся шесть дней — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«По нашему Трудовому кодексу у нас 1 мая — День Труда — это праздничный день. В 2026 году первое мая выпадает на пятницу, поэтому у нас будут выходные дни 1, 2 и 3 мая. Также у нас по Трудовому кодексу 9 мая — это нерабочий праздничный день, День Великой Победы, соответственно он у нас совпадает с субботой. Поэтому получается в мае 9, 10 и 11 мая будут выходные дни», — сказал Нилов в беседе с РИА Новости.
По его словам, 1 мая в соответствии с Трудовым кодексом является нерабочим праздничным днем, тогда как 2 и 3 мая приходятся на выходные — субботу и воскресенье соответственно.
Ранее производственный календарь на 2026 год уже предусматривал для россиян несколько периодов длительного отдыха. Помимо рекордных новогодних каникул с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, в феврале, марте, июне и ноябре запланированы дополнительные длинные выходные.