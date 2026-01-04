Дерматолог рассказала, почему кожа трескается в январе и как этого избежать

Чтобы этого избежать, важно уменьшить нагрузку на кожный барьер. На улицу лучше выходить, нанеся за 30 минут до выхода защитный крем, который создаёт окклюзионную пленку и снижает испарение влаги. В домашних условиях помогает увлажнение воздуха и использование кремов с церамидами, скваланом и жирными кислотами — они восполняют липидный слой и ускоряют восстановление. Умывание стоит сделать более мягким: без агрессивных ПАВ и горячей воды, которая дополнительно дегидратирует кожу.