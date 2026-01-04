Дерматолог рассказала, почему кожа трескается в январе и как этого избежать

«На морозе сосуды резко сужаются, кровоснабжение кожи снижается — в результате процессы восстановления замедляются, а шелушение усиливается. В помещении ситуация усугубляется сухим воздухом от отопления: он ускоряет испарение влаги и буквально “высушивает” поверхностный слой кожи», — отмечает эксперт.
Когда уровень липидов и влаги падает, роговой слой перестает работать как надежный барьер. Он становится более уязвимым, тонким, ломким, появляются микротрещины, которые становиться входными воротами для бактерий. Именно поэтому в январе возрастает риск воспалительных заболеваний кожи: заеды, экзема и обострение хронических дерматозов, таких как атопический дерматит и розацеа.
Чтобы этого избежать, важно уменьшить нагрузку на кожный барьер. На улицу лучше выходить, нанеся за 30 минут до выхода защитный крем, который создаёт окклюзионную пленку и снижает испарение влаги. В домашних условиях помогает увлажнение воздуха и использование кремов с церамидами, скваланом и жирными кислотами — они восполняют липидный слой и ускоряют восстановление. Умывание стоит сделать более мягким: без агрессивных ПАВ и горячей воды, которая дополнительно дегидратирует кожу.
«При появлении трещин важно не оставлять их без внимания — наносить заживляющие средства с пантенолом и избегать раздражающих факторов. Такой простой уход помогает не только восстановить кожу, но и предотвратить воспаления. При появлении таких симптомов, как покраснение и болезненность всё же желательно проконсультироваться у дерматолога», — заключает специалист.
