В России введут должность врача по здоровому долголетию

РИА Новости: в России введут должность врача по здоровому долголетию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, следует из документа правительства, который есть распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников должность «врач по медицине здорового долголетия».

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевыми приоритетами государственной политики.