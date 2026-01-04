Представитель Ларисы Долиной опроверг отмену концерта «Юбилей на бис»

Напомним, ранее появилась информация, что после серии спектаклей в Театре на Таганке, запланированных на конец декабря и начало января, Лариса Долина отменила свой большой сольный концерт в Москве. Билеты на этот концерт продавались последние полгода. По имеющимся данным, к концу декабря было реализовано лишь около 15% билетов от общего количества мест в зале, рассчитанном на 1716 зрителей. Обычно оживление продаж на весенние концерты начинается уже после новогодних праздников.