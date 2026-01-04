Ричмонд
Представитель Ларисы Долиной опроверг отмену концерта «Юбилей на бис»

Сольный концерт Ларисы Долиной «Юбилей на бис» пройдёт 6 марта, как и планировалось. Об этом РИА «Новости» рассказал продюсер Сергей Пудовкин.

Источник: Life.ru

«Изменений по этому концерту нет», — отметил Пудовкин.

Напомним, ранее появилась информация, что после серии спектаклей в Театре на Таганке, запланированных на конец декабря и начало января, Лариса Долина отменила свой большой сольный концерт в Москве. Билеты на этот концерт продавались последние полгода. По имеющимся данным, к концу декабря было реализовано лишь около 15% билетов от общего количества мест в зале, рассчитанном на 1716 зрителей. Обычно оживление продаж на весенние концерты начинается уже после новогодних праздников.

